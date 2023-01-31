5 milyon EYT'liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği EYT düzenlemesi Meclis'e geldi. Prim ve yıl şartını tamamlayanlara yaşa bakılmaksızın emeklilik süreci başladı. İşte milyonları emekli edecek tarihi düzenlemenin tüm detayları..
31.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 31.01.2023 06:56
ŞUBAT'TA BAŞVURU
2'si yürürlük olmak üzere 4 maddeden oluşan kanun teklifiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan yürürlükteki mevzuat kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar için yaş şartı kaldırılıyor.
EYT'lilerden aynı özel sektör işyerinde çalışmaya devam edenler için işverenlere prim desteği verilirken, taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu emeklilik kaldırılıyor.