Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 5 milyon EYT'liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

5 milyon EYT'liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği EYT düzenlemesi Meclis'e geldi. Prim ve yıl şartını tamamlayanlara yaşa bakılmaksızın emeklilik süreci başladı. İşte milyonları emekli edecek tarihi düzenlemenin tüm detayları..

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
31.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 31.01.2023 06:56
5 milyon EYT’liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 milyon EYT’liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

İlk etapta 2 milyon 250 bin, toplamda da 5 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan düzenlemenin detayları da belli oldu.

5 milyon EYT’liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

ŞUBAT'TA BAŞVURU
2'si yürürlük olmak üzere 4 maddeden oluşan kanun teklifiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan yürürlükteki mevzuat kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar için yaş şartı kaldırılıyor.

5 milyon EYT’liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

Bu tarihten sonra sigortalı olup borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere de emeklilik yolu açılıyor.

5 milyon EYT’liye emeklilik! Prim ve yıl şartı var mı? Kimler hemen emekli olacak? İlk maaş ne zaman ödenecek? Kaç gün prim gerekiyor?

EYT'lilerden aynı özel sektör işyerinde çalışmaya devam edenler için işverenlere prim desteği verilirken, taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu emeklilik kaldırılıyor.

SON DAKİKA