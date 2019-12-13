Tapu hizmetlerinde e-Devlet dönemi! | E-Devlet'teki en faydalı 11 hizmet

3. ŞEHİT YAKININIZ VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir hizmeti olan Şehit Bilgisi Sorgulama ile 1853 ile 1928 yılları arasındaki şehit personel verilerini sorgulayabiliyorsunuz. Kendi TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girdiğiniz serviste sorgulama için şehidin adı ve doğum yeri bilgisi de sizden isteniyor.