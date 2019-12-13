Tapu hizmetlerinde e-Devlet dönemi! | E-Devlet'teki en faydalı 11 hizmet
Yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren ve vatandaşın aldığı hizmetlerin tek tıkla yapılabilmesini sağlayan e-Devlet sistemine 4 yeni hizmet geldi. 2020 yılının ilk yarısından itibaren e-Devlet üzerinden tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları alınabilecek. e-Devlet üzerinden 3 binin üzerinde işlem yapabilmek mümkün. Peki e-Devlet'teki en faydalı hizmetler hangileri?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.
Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-devlet" üzerinden alınacak.
Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.
E-DEVLET'TEKİ EN FAYDALI 11 HİZMET
Kamu başta olmak üzere kurumların sunduğu hizmetlere internet üzerinden ve tek noktadan erişimin kapısı olan e-Devlet'in kullanıcı sayısı 36.6 milyonu aşmış durumda. 3 binden fazla hizmetin online olarak sunulduğu e-devlet'teki bu hizmetlerin 1.200'üne iOS ve Android akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden de erişilebiliyor.
3. ŞEHİT YAKININIZ VAR MI?
Milli Savunma Bakanlığı'nın bir hizmeti olan Şehit Bilgisi Sorgulama ile 1853 ile 1928 yılları arasındaki şehit personel verilerini sorgulayabiliyorsunuz. Kendi TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girdiğiniz serviste sorgulama için şehidin adı ve doğum yeri bilgisi de sizden isteniyor.