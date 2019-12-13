TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?
Hükümet dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut yapacak. Vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 20 yıl vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ sosyal konut projesinde daire fiyatları belli mi? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
13.12.2019 09:32
- Son Güncelleme: 13.12.2019 09:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlar için başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.
DİĞER GALERİLER