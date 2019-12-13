GaleriEkonomi

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

Hükümet dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut yapacak. Vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 20 yıl vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ sosyal konut projesinde daire fiyatları belli mi? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

13.12.2019 09:32 - Son Güncelleme: 13.12.2019 09:32
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlar için başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısında
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYAR TL
Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

Konutlar yatay ve şehirlere uygun mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi ilde kaç konut yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

Projede sosyal donatılar da yer alacak. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17.3 milyar TL'yi buluyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 356 TL zam | 2020 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 356 TL zam | 2020 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?