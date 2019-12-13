Konut kredisi çeken herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay, döviz endeksli konut kredisi çeken bir vatandaşın kurdaki artış nedeniyle açtığı davayı karara bağladı. Japon Yeni'ne endeksli konut kredisi çeken vatandaş, kurdaki artış nedeniyle kredi taksitinin iki katından fazla arttığını belirterek mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme tüketici lehine karar verirken, Yargıtay bu kararı iptal etti.
Dava dilekçesinde Japon Yeni'nin kredi sözleşmesi imzalandıktan sonra öngörülemeyen biçimde arttığına, taksitlerinin de bu nedenle 3 bin 28 liraya ulaştığına dikkati çeken davacı, bankanın yönlendirmesi üzerine Japon Yeni'ne endeksli kredi kullandığını, sözleşme imzalanırken yeterince bilgilendirilmediğini, sözleşmenin uygulanması sırasında Japon Yeni kurunun iki katından fazla arttığını, bunun tüketici açısından öngörülebilecek bir durum olmadığını ileri sürdü.