Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi... Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek!

Milyonlarca emekli amacıyla kritik zaman başladı. Temmuz ayında emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak zammın yanı sıra emeklinin bu ay alacağı bayram ikramiyelerinde de son hal merak edilmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'ndan evvel hesaplara aktarılması beklenilen bayram ikramiyelerinde yeni oranlar araştırılmaya başladı. 3.000 TL'nin üstüne çıkabileceği aktarılan emekli bayram ikramiyelerinde kritik mesai başlamak üzere. Önümüzdeki haftalarda ise bayram ikramiyeleri milyonlarca SGK emeklinin yanı sıra çoğu değişik kesimden vatandaşın hesabına yatırılacak. İşte emekli bayram ikramiyelerinde son durum