RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi... Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek!

Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi... Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek!

Emekli bayram ikramiyelerinde detaylar belli oluyor. Nisan ayı itibariyle hesaplara geçmesi beklenilen ikramiyelerde son hal ise merak ediliyor. Ortaya çıkan yeni formüllere göre ise 2022 emekli bayram ikramiyelerinde 3.000 lira iddiası gündeme geldi.

takvim.com.tr
03.04.2022 09:47 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:48
Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...

Milyonlarca emekli amacıyla kritik zaman başladı. Temmuz ayında emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak zammın yanı sıra emeklinin bu ay alacağı bayram ikramiyelerinde de son hal merak edilmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'ndan evvel hesaplara aktarılması beklenilen bayram ikramiyelerinde yeni oranlar araştırılmaya başladı. 3.000 TL'nin üstüne çıkabileceği aktarılan emekli bayram ikramiyelerinde kritik mesai başlamak üzere. Önümüzdeki haftalarda ise bayram ikramiyeleri milyonlarca SGK emeklinin yanı sıra çoğu değişik kesimden vatandaşın hesabına yatırılacak. İşte emekli bayram ikramiyelerinde son durum

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...

Emekli Bayram İkramiyesinde Artış Olacak Mı?

Milyonlarca emekli 2022 seneının ilk bayram ikramiyesi ödemlerini sabırsızlıkla bekliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının sonrasında tekrardan gündeme gelen bayram ikramiyelerinde yeni oranlar ise araştırılmaya başladı.

Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...

Bir yandan enflasyonda ciddi bir artış yaşanması, başka yandan asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'nin üstünde zam sonrasında emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi de bir hayli artmış durumda.

Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...

Emekli bayram ikramiyelerine geçen sene oluşturulan 100 liralık zammın artından bu sene ciddi bir artış yapılması bekleniyor. Fakat mevzuya dair net bir açıklama bulunmuyor.

Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...

Nisan ayı içersinde ödenecek emekli bayram ikramiyeleri kapsamında 2022 senesine dair şayet bir artış olmazsa hesaplara bir önceki dönemde tespit edilen oran olan 1.100 TL olarak ödemeler yapılacak. Fakat artış beklentisi ilgi çekiyor.

SON DAKİKA