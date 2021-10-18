Tanıdığını getiren ekstra ödeme alır! Akbank, Garanti, TEB, Denizbank'tan emekliye nakit para müjdesi! Şubeye uğrayan parasını alıyor!
3 yıl maaşını aynı bankadan almayı taahüt eden her emekliye 3 yılda bir promosyon ödemesi verilmektedir. Bu doğrultuıda da müşteri sayısını artırmak isteyen bankaların emeklilerin dikkatini çekecek promosyon tekliflerini yeniliyor. 500 liradan başlayan promosyon ödemeleri 750 liradan 1.800 liraya kadar çıkıyor. Yanında yapılan ek ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 2.100 lirayı bulduğu da görülüyor. Bazı bankalar yakınını promosyon alması için getirenlere 250 ya da 300 lira ek ödeme daha yapmaktadır. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var.
Tanıdığını getiren ekstra ödeme alır. Akbank, Garanti, TEB, Denizbank'tan emekliye nakit para müjdesi geldi. Şubeye uğrayan parasını alıyor. Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 1.800 liraya kadar yükseldi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ödeniyor. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar 2.100 lira civarına ulaşmaktadır.
İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU TEKLİFLER
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.