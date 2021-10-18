Tanıdığını getiren ekstra ödeme alır! Akbank, Garanti, TEB, Denizbank’tan emekliye nakit para müjdesi! Şubeye uğrayan parasını alıyor!

Tanıdığını getiren ekstra ödeme alır. Akbank, Garanti, TEB, Denizbank'tan emekliye nakit para müjdesi geldi. Şubeye uğrayan parasını alıyor. Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 1.800 liraya kadar yükseldi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ödeniyor. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar 2.100 lira civarına ulaşmaktadır.