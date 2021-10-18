Bu illerde arsa fiyatı 2'ye katlandı! Alan yaşadı kapış kapış satılıyor! İstanbul listede yok
Arsa fiyatları koronavirüs salgını sonrası adeta tavan yaptı. Birçok şirketin uzaktan çalışma düzenine geçmesi, deprem riski ve salgın nedeniyle tercihlerin değişmesinin ardından özellikle sahil kesimlerinde olan arsalara talep patladı. Ev fiyatlarının yüksek olması da vatandaşlarda arsa alıp kendi evini yapma isteği uyandırdı. Bu gelişmeler sonrası İzmir, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mersin gibi illerde fiyatlar iki katın üzerine çıkarken, İstanbul'un listede olmaması dikkat çekti. 2021'in ilk 9 ayında satılan arsa ve tarla sayısı da 1 milyon sınırına dayandı.
Arsa fiyatları son 2 yıldır hızla yükseliyor. Pandemi nedeniyle değişen beklentiler, uzaktan çalışma, deprem korkusu gibi birçok nedenin müstakil yaşamı cazip hale getirmesi bu artışta önemli rol oynuyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma da Arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.
Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara'da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor.