Hesap yaparken 7 yıl ve 25 yıl detayına dikkat! Emeklilik sürecinde SSK ve Bağkur formülü! 1 Ekim 2008’den önce...

Emeklilikte SSK ve Bağkur detayı ön plana çıkıyor. Bazı iş kollarında çalışanlar için önemli imkanlar sağlanıyor. TSK personeline yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürenin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi birden fazla haklar veriliyor. TSK personeli; herhangi bir şekilde görevinden ayrılıp, sigortalı çalışarak SSK'ya bağlı veya Bağkur'lu olmayı gerektiren bir faaliyette bulunması halinde son 7 yılda en çok prim ödediği sigorta statüsüne göre emekli olabiliyor. Bu kapsamda TSK'da görev yaparken kazanmış oldukları yıpranma süreleri, SSK veya Bağkur'dan emekliliklerinde aranan yaş hadlerinden düşülmüyor.