Hesap yaparken 7 yıl ve 25 yıl detayına dikkat! Emeklilik sürecinde SSK ve Bağkur formülü! 1 Ekim 2008'den önce...
Emeklilik sürecinde SSK ve Bağkur formülü! Hesap yaparken 7 yıl ve 25 yıl detayına dikkat! 1 Ekim 2008'den önce... Binlerce TSK personelini yakından ilgilendiren haber geldi. Ülkemizde TSK personeline yönelik önemli imkanlar sağlanıyor. Yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi. TSK personeli; herhangi bir şekilde görevinden ayrılıp, sigortalı çalışarak SSK'ya bağlı veya Bağkur'lu olmayı gerektiren bir faaliyette bulunması halinde son 7 yılda en çok prim ödediği sigorta statüsüne göre emekli olabiliyor. İşte tüm merak edilen detaylar...
Emeklilikte SSK ve Bağkur detayı ön plana çıkıyor. Bazı iş kollarında çalışanlar için önemli imkanlar sağlanıyor. TSK personeline yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürenin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi birden fazla haklar veriliyor. TSK personeli; herhangi bir şekilde görevinden ayrılıp, sigortalı çalışarak SSK'ya bağlı veya Bağkur'lu olmayı gerektiren bir faaliyette bulunması halinde son 7 yılda en çok prim ödediği sigorta statüsüne göre emekli olabiliyor. Bu kapsamda TSK'da görev yaparken kazanmış oldukları yıpranma süreleri, SSK veya Bağkur'dan emekliliklerinde aranan yaş hadlerinden düşülmüyor.
EN ÇOK PRİM ÖDENEN STATÜ
5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'na tabi çalışması bulunanların hizmet birleştirmesi ile emekli olmalarında yürürlükten kaldırılan 2829 sayılı kanun hükmünce primi ödenen son 7 yılda en fazla prim yatırılan sigortalılık statüsüne göre, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden aylık bağlanıyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
30 Ağustos 1999 tarihinde astsubaylığa atanan bir kişinin 30 Ağustos 2011 tarihinde istifa ederek, sigortalı çalışarak SSK'ya 1260 gün prim ödemesi halinde, emeklilik şartları Emekli Sandığı'na göre değil SSK şartlarına göre belirlenecek ve SSK'da emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olacak.