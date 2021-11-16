Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! Bu tarihte son! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Peş peşe açıklama yapıldı. Fiat merak edilen 2021 model güncel sıfır vasıta modellerinin en yeni fiyatlarını sizler amacıyla bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo PanaRoma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi... Fiat markasından oluşturulan bildirime göre bu ay süresince geçerli olacak kampanya kapsamında tercih edilen Fiat aracı bilhassa Fiat Egea model ailesine katılmış ürünlerde 50.000 TL 12 ay 1.29 faiz oranıyla alabilirsiniz.