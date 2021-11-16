Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! Bu tarihte son! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...
Kasım ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı vakitte tüm Fiat Egea modellerini %50 ÖTV indirimi fırsatıyla satın alabilirsiniz. Fiat Panda modellerinde ise Kasım ayı kampanyasına özel 4.000 TL indirim sağlanıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10.000 TL'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT modeli %50 ÖTV dilimi fırsatıyla 260.000 TL fiyatla satılıyor.
16.11.2021 10:02
- Son Güncelleme: 16.11.2021 10:03
Peş peşe açıklama yapıldı. Fiat merak edilen 2021 model güncel sıfır vasıta modellerinin en yeni fiyatlarını sizler amacıyla bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo PanaRoma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi... Fiat markasından oluşturulan bildirime göre bu ay süresince geçerli olacak kampanya kapsamında tercih edilen Fiat aracı bilhassa Fiat Egea model ailesine katılmış ürünlerde 50.000 TL 12 ay 1.29 faiz oranıyla alabilirsiniz.
Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Fiyatları?
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 175.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 221.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 244.900