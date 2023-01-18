Tam tamına 85 bin TL değer biçiliyor! Cebinizde 200 TL’niz varsa anında kontrol edin! Bu detayı gören zengin olacak! Eğer rakamın yanında...

5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satıyor. Aynı zamanda çoğu kişi de paraların sahte olduğunu düşünerek bankaya gidiyor. İşte merak edilenler...