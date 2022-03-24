Tam tamına 750 TL birden... Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Geçmişte asgari ücret üzerinden yatırılmış olsa bile tavandan bildirilen her ay için emekli maaşı artırılabiliyor. Ortalama aylık olarak 50 – 60 TL artırılmasını sağlayan bu yöntem birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Tavandan bildirilen kazançlar için 3,5 yılda emeli aylığını yaklaşık 750 TL'ye kadar yükseltebildiği aktarıldı.