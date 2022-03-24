Tam tamına 750 TL birden... Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarını artıracak yeni düzenlemelerde! 2022 senesinde emeklilere yönelik oluşturulan çoğu yeni çalışma ile detaylı kazanımlar elde eden çok sayıda vatandaş ise çalışırken emekli aylıklarını nasıl artırabileceklerini incelemeye başladı. Emekli maaşını yükselten çoğu program olmasına karşın çok az birey bu yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan yeni detaylara göre, son 3,5 senede SGK'ya sahip olunan senenin tavan fiyatı üzerinden kazanç belirten emeklilerin maaşlarında artış yapıldığı belirlendi. Peki, emekli maaşını artırma yöntemleri neler?
24.03.2022 08:38 - Son Güncelleme: 24.03.2022 08:38
Geçmişte asgari ücret üzerinden yatırılmış olsa bile tavandan bildirilen her ay için emekli maaşı artırılabiliyor. Ortalama aylık olarak 50 – 60 TL artırılmasını sağlayan bu yöntem birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Tavandan bildirilen kazançlar için 3,5 yılda emeli aylığını yaklaşık 750 TL'ye kadar yükseltebildiği aktarıldı.
Maaşın Tavandan Yatması Emekli Aylığı Nasıl Yükseliyor?
Emekli aylıkları hesaplanırken uygulanan en basit formül: ''Aylık kazanç x aylık bağlamam oranı'' olarak yapılmaktadır. Buna göre son 3,5 yıl baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafına, bu yıl için belirlene 37 bin 530 TL tavan fiyat bildirimi ile emekli aylığı yükselebiliyor.