Yüzde 0,89 oranla kira öder gibi ev sahibi olmak isteyene faizsiz finansman müjdesi! Konut kredisinde görülmemiş kâr oranı!
Ev sahibi olmak isteyenlere cazip teklifler yayınlayan Türkiye Finans Katılım Bankası, %0,89'dan başlayan kâr seviyesi ile kendi evine kira öder gibi sahip olmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Konut fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ev sahibi olma hayallerini erteleyen çok sayıda vatandaş, bankaların avantajlı finansman seçeneklerini incelemeye başladılar. Katılım bankalarından yayılan faizsiz konut finansmanlarının olabildiğince düşük kâr civarlarına da sahip olması çoğu bireyi ev sahibi yapma konusu ile ilgili heyecanlandırdı. Peki, kira öder gibi nasıl ev sahibi olunacak? İşte faizsiz konut kredisi avantajları
Artan enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle en çok fiyat artışının görüldüğü alanlardan biri konut sektörü oldu. Konut fiyatlarının son dönemde yaşadığı bu artış sonrasında piyasalarda ciddi bir durgunluğun görülmesi ise yeni düzenlemelerin gerekliliğini de ortaya çıkardı. Bir yandan yeni düzenlemeler konuşulurken, diğer yandan bankaların avantajlı oranlara sahip konut kredisi fırsatları da araştırılıyor.
Yüzde 0,89 Kâr Oranı ile Konut Kredisi Fırsatı!
Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından satılık gayrimenkullerine en uygun kâr oranları ile ulaşarak vatandaşların kolayca ev sahibi olması hedefleniyor.
%0,89 kâr oranları ile satılık gayrimenkullerini ev sahibi olmak isteyen müşterileri ile buluşturan Türkiye Finans, 120 ay vade imkanıyla da kredi geri ödemelerinin düşük taksit avantajları ile yapılmasını sağlıyor.
Türkiye Finans bünyesindeki satılık gayrimenkullere özel olarak verilen Gayrimenkul Finansmanı, faizsiz bankacılık hizmeti ile sadece düşük kâr oranları ile sunuluyor. Bu sayede yüksek faiz altında ezilmeden vatandaşların dilediği eve kavuşması sağlanacak.
Kampanya Başvuru Tarihleri Ne Zaman?
Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından satılık gayrimenkullerine özel olarak sunulan finansman desteği 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlayarak, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmektedir.