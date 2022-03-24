Yüzde 0,89 oranla kira öder gibi ev sahibi olmak isteyene faizsiz finansman müjdesi! Konut kredisinde görülmemiş kâr oranı!

Artan enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle en çok fiyat artışının görüldüğü alanlardan biri konut sektörü oldu. Konut fiyatlarının son dönemde yaşadığı bu artış sonrasında piyasalarda ciddi bir durgunluğun görülmesi ise yeni düzenlemelerin gerekliliğini de ortaya çıkardı. Bir yandan yeni düzenlemeler konuşulurken, diğer yandan bankaların avantajlı oranlara sahip konut kredisi fırsatları da araştırılıyor.