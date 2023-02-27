Tam tamına 75 bin TL değeri var! Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

50 TL'lik hatalı basım banknot sosyal medya çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden geçiyor. Peki, bir paranın hatalı basım olduğunu nasıl anlarız?