2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayallerinden biri. EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsamasıyla emeklilik hakkı elde edemeyenler alternatif yolları araştırmaya başladı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Prim ve yaş şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor. Kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik olanağı doğuruyor. Bu sayede emeklilik için ihtiyaç duyulan yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Peki, hangi yollar var? İşte detaylar...