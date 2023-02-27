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Haberler Ekonomi 2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

Erken emeklilik için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak hesaplamalar yapılıyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar.

takvim.com.tr
27.02.2023 13:27 - Son Güncelleme: 27.02.2023 13:27
2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayallerinden biri. EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsamasıyla emeklilik hakkı elde edemeyenler alternatif yolları araştırmaya başladı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Prim ve yaş şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor. Kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik olanağı doğuruyor. Bu sayede emeklilik için ihtiyaç duyulan yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Peki, hangi yollar var? İşte detaylar...

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2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne Katılabilirsiniz

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma döneminde yapılacak birikim sayesinde erken emekliliğe katkı sağlayan bir sistem. Aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyodlarla yapacağınız BES yatırımlarının orta ve uzun vadede birikimlerinizi toplu kazanca çevirmenin en iyi yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu sistemde sizin birikiminize ek olarak devlet de belli oranlarda katkı sağlıyor.

2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKİ OLABİLECEK MESLEK GRUPLARI 2023

Amortisman yani yıpranma payı ile birçok farklı meslek gruplarında çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu erken emeklilik hakkından ağır şartlar altında çalışanlar faydalanabiliyor. Bu kişiler için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Bu şekilde yaş şartından indirim yapılıyor.

2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

Ağır işlerde çalışan vatandaşlar, her sene emekliklerine 60-90 gün ekliyor. Bazı mesleklerde çalışanlar ise 180 gün ekstra yıpranma payı elde ediyor.

2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek!

Yıpranma payı ile erken emekli olabilmek için ise çalışanın yerine getirmesi gereken koşullar var. Bu şartların en başında prim gün sayısını doldurmak geliyor.

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