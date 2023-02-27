EGM KPSS'li KPSS'siz! 18-30 yaş arası adaylar dikkat! O illerde... 18 bin 235 TL maaşla 10.000 polis alımı yapılacak!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde binlerce polis alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, 10 bin polis alımı yapılacağı açıklandı. Polis alımının ayrıntıları https://pa.edu.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Peki, EGM 10 BİN polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? 10 BİN Polis alımı kadro ve kontenjanlar neler? İşte detaylar.
Polis alımı hakkında aramalar hız kazandı. EGM bünyesine 10.000 kişilik polis kadrosu açıldığı duyuruldu. Bu kapsamda KPSS'den yeterli puanı alan adaylar sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan sınavlara katılacak. Peki, 10.000 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...
2023 Polis alımı detayları gündemde yer alıyor. Polis alımı 2023 başvurularının başlayacağı tarih için beklentiler yoğunlaştı. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin polis alımı yapacak.
EGM polis alımı ile başvurular başvuru şartlarını taşıyan adaylar tarafından gerçekleşecek. 10 bin polis alımı başvurularının detayları EGM tarafından ilan edilecek.
EGM 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9 bin polis memuru kadrosu ihdas edildi.