Tam kapanmada yeni destek! 5 yılda ödenecek

Tam kapanma kararı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek programının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bun göre GİB ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre uygunluk kriteri karşılanan KOBİ'ler için başvuruyu takiben ödemeler başlayacak. Her ödeme öncesi GİB ve SGK kayıtlarından işletmenin aktif olduğu ve istihdam kontrolü yapılacak.

06.05.2021 09:01 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





