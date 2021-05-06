Tam kapanmada yeni destek! 5 yılda ödenecek
Tam kapanma kararı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek programının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bun göre GİB ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre uygunluk kriteri karşılanan KOBİ'ler için başvuruyu takiben ödemeler başlayacak. Her ödeme öncesi GİB ve SGK kayıtlarından işletmenin aktif olduğu ve istihdam kontrolü yapılacak.
06.05.2021 09:01
- Son Güncelleme: 06.05.2021 09:01
Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, merakla beklenen yeni destek programının detayları da belli oldu.
Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından 600 milyon dolarlık kredi ile finanse edilecek programda, kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacak.
Programa uygun mikro ve küçük işletmeler internetten KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ'ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacak.