Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor! Emekliliğe yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? 1100 liralık ikramiye bir seferlik mi ödenecek?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri hakkında son dakika açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı" dedi. Başkan Erdoğan'ın emeklilere müjdelediği bayram ikramiyeleri hakkında birçok merak edilen soru var. 13,5 milyon emekli "Emekliliğe yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? 1100 liralık ikramiye bir seferlik mi ödenecek?" sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar…
06.05.2021 08:56
- Son Güncelleme: 06.05.2021 08:56
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.