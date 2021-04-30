RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada nefes aldıran haber! Devlet düğmeye bastı: Geri ödemesiz 40 bin TL ciro desteği uzatıldı! Son gün ne zaman?

Koronavirüs döneminde zor günler geçiren esnaflara yönelik destekler tam kapanma sürecinde de tam gaz devam ediyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlerin başında yeme-içme geliyor. Pandemi döneminde kapalı olan yiyecek içecek sektörüne sağlanan 'Ciro Kaybı Desteği' başvurusu hakkında son dakika müjdeli haber geldi. Peki Ciro Kaybı Desteği başvurusu son gün ne zaman? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nereden yapılır? Ciro Kaybı Desteği ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

30.04.2021 13:14 - Son Güncelleme: 30.04.2021 13:21
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yiyecek-içecek işletmeleri için geri ödemesiz destek başvuru sürelerini uzattık

Korona salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflara yönelik destekler tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Bu kapsamda pandemi sürecinde kaplı olan yiyecek içecek sektörüne sağlanan Ciro Kaybı Desteği başvuruları uzatıldığı duyurusu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Peki Ciro Kaybı Desteği başvurusu son gün ne zaman? Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman bitecek? Ciro kaybı desteği ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yiyecek-içecek işletmeleri için geri ödemesiz destek başvuru sürelerini uzattık

CİRO DESTEĞİ DESTEĞİ BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek hizmeti sektöründeki işletmelere yönelik sağlanan ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerin hak kaybına uğramaması için uzattıklarını belirterek, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yiyecek-içecek işletmeleri için geri ödemesiz destek başvuru sürelerini uzattık

CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?
Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yiyecek-içecek işletmeleri için geri ödemesiz destek başvuru sürelerini uzattık

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yiyecek-içecek işletmeleri için geri ödemesiz destek başvuru sürelerini uzattık

HANGİ SEKTÖRLER YARARLANACAK?

Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.