Tam kapanma sonrası peş peşe açıklandı! Kredi erteleme, faizsiz destek...
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan "Tam kapanma" kararı sonrası ekonomiye yönelik sıkıntıların azaltılması amacıyla yeni destek paketi açıklandı. Buna göre 1000 TL olan emekli ikramiyeleri, 1100 TL'ye yükseltilirken, esnafa verilen kira desteği süresi de uzadı. TESKOMB ve Halkbank aracılığı ile esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri de daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından ödendi. Ayrıca KOSGEB aracılığı ile toplamda 5 milyar TL'lik yeni bir destek programı başlatıldı.
01.05.2021 09:44
- Son Güncelleme: 01.05.2021 09:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor.
Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı. İşte bu programdaki detaylar:
EMEKLİYE 1.100 TL
2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak.
KİRA DESTEĞİ UZADI
Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik bin liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı.
Böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği bir ay daha devam edecek.