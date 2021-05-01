Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az... Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor ve yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak etmeye başladı. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,70 lira oldu. Aynı zamanda yarım altın bin 529 liradan ve 760 liradan alınan çeyrek altın 765 liradan satıldı. İç piyasada, gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılar yaptı.