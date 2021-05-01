RAMAZAN İMSAKİYE
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Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az...

Altın fiyatlarındaki bir inişli bir çıkışlı seyir baş döndürmeye devam ederken gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrildi. Dün çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem görmüştü. Fiyatların inişli çıkışlı seyri elindeki yatırımını satmayı ya da bekletmeyi düşünen büyük ve küçük ölçekteki vatandaşların da kafasını kurcalıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli uyarılar yaptı.

01.05.2021 09:05 - Son Güncelleme: 01.05.2021 09:05
Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az...

Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az... Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor ve yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak etmeye başladı. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,70 lira oldu. Aynı zamanda yarım altın bin 529 liradan ve 760 liradan alınan çeyrek altın 765 liradan satıldı. İç piyasada, gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılar yaptı.

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Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az...

600 LİRANIN YOLU AÇILDI

İslam Memiş açıklamasında "Herkes gözünü yukarıya doğru çevirecek. Dolar kurunda 9 TL, gram altında 600 TL ve gümüşte 12 TL öngörülerimin artık yolu açıldı.

Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az...

Gram altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş meydana gelecektir. Haziran sonunda gram altın için 600 TL'li rakamları konuşacağız.

Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az...

Kimse rehavete kapılıp üç kuruş kar için varlıklarını satmasın." dedi.

Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz tahmin! Asla kimseye satın demem diyerek ikaz etti! 1 ay sonra en az...

Memiş önceki haftalarda yaptığı açıklamada da "Yıl içinde altının gram fiyatında 600 lira, gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyeleri test edilirse kimse için sürpriz olmamalı.