A101'de kampanyalar görücüye çıkıyor! A101 1-7 Mayıs aktüel kataloğundaki 2 üründe yüzde 58'e ulaşan ucuzluk!
A101 1-7 Mayıs aktüel kataloğundaki birbirinden yeni fırsatlar bugün sabah saatlerinde firmanın binlerce şubesinde görücüye çıkıyor. Yiyecekten içeceğe dondurmadan bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle dikkat çeken kataloğda Cocopops Mısır Gevreği Çikolatalı, Seyidoğlu Pekmez, Snickers Bar, Yöremce Kırmızı Mercimek, Yumoş Extra Orkide Yumuşatıcı Konsantre, Algida Maraş Usulü Dondurma, Didi Soğuk Aromalı Çay Çeşitleri ve Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri ürünleri var. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Oral-B Brilliance Diş Fırçası ve Ipana Pro-Sensitive diş macununda yüzde 58'e ulaşan indirim fırsatları dikkatleri üzerine çekti.
A101 1-7 Mayıs aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin detaylı fiyat listesi bugün marketlere gidecekler tarafından araştırılıyor. Özellikle hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak edilirken bazı ürünlerdeki indirimler dikkat çekti. A101'de bu hafta sonu Algida Maraş Usulü Dondurma, Didi Soğuk Aromalı Çay Çeşitleri, Cocopops Mısır Gevreği Çikolatalı, Snickers Bar, Yöremce Kırmızı Mercimek, 10 TL ve üzeri alışverişlerde de Oral-B Brilliance Diş Fırçası ve Ipana Pro-Sensitive ürünleri indirimli olarak satışa sunuldu.