A101'de kampanyalar görücüye çıkıyor! A101 1-7 Mayıs aktüel kataloğundaki 2 üründe yüzde 58'e ulaşan ucuzluk!

A101 1-7 Mayıs aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin detaylı fiyat listesi bugün marketlere gidecekler tarafından araştırılıyor. Özellikle hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak edilirken bazı ürünlerdeki indirimler dikkat çekti. A101'de bu hafta sonu Algida Maraş Usulü Dondurma, Didi Soğuk Aromalı Çay Çeşitleri, Cocopops Mısır Gevreği Çikolatalı, Snickers Bar, Yöremce Kırmızı Mercimek, 10 TL ve üzeri alışverişlerde de Oral-B Brilliance Diş Fırçası ve Ipana Pro-Sensitive ürünleri indirimli olarak satışa sunuldu.