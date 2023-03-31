EYT’liye KATMANLI MAAŞ hesabı! SON SAATLER! 1.500, 2000,2.5000 TL EK ÖDEME formülü! %20 daha yüksek emekli maaşı için mutlaka...

EYT'de yüksek maaş hesabı başladı. EYT'liler ilk maaşını alabilmek SGK'ya başvuruları devam ediyor. Mart ayının sonuna kadar başvuru yapan EYT'liler, nisan itibarıyla maaşlarını alabilecekler. Milyonlarca emekli için kritik tarih verildi. Bu tarihten önce başvuranlara yüksek yatabilir. İşte yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler...