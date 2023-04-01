Paraya para demiyor! Küçük bir alanda yapıyor! Her yerden sipariş yağıyor! Ayda 250 bin TL'yi cebe indiriyor!
Her yerden sipariş yağıyor! Ayda 250 bin TL'yi cebe indiriyor! Bursa'da üretim yapan Mustafa İyitürk tüm detayları açıkladı. Mantar yetiştirmek için 23-24 derece sıcaklık ve %85-95 nem oranı gerektiğini belirtiyor. Üretim yerinde bu şartları sağlayarak ayda 8 ila 10 ton mantar üretiyor.
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Pınarcık köyünde yaşayan Mustafa İyitürk, 35 yıldır kültür mantarı üretimi yapıyor ve büyük bir başarı örneği sergiliyor. 400 metrekarelik bir alanda yılda 100 ton mantar üreten İyitürk, yılda 3 milyon lira kazanarak köyüne üretim üssü kurdu ve şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor.
Ürettiği mantarları Bursa'daki market, pazarcı ve manavlara toptan 30 liradan satıyor. Bu sayede yılda 3 milyon lira gibi önemli bir kazanç elde ediyor.
Köy Halkının Gözünden Mustafa İyitürk Köy halkı, İyitürk'ü başarılı bir girişimci olarak görüyor ve ona büyük saygı duyuyor. Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, İyitürk'ün köylerinde 35 yıldır mantar üretimi yaptığını ve Bursa'nın mantar ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Tosun, İyitürk'ün başarılarına ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.