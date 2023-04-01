Paraya para demiyor! Küçük bir alanda yapıyor! Her yerden sipariş yağıyor! Ayda 250 bin TL’yi cebe indiriyor!

Köy Halkının Gözünden Mustafa İyitürk Köy halkı, İyitürk'ü başarılı bir girişimci olarak görüyor ve ona büyük saygı duyuyor. Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, İyitürk'ün köylerinde 35 yıldır mantar üretimi yaptığını ve Bursa'nın mantar ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Tosun, İyitürk'ün başarılarına ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.