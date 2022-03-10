24 bin 600 TL daha fazla ikramiye alınacak! 3600 ek göstergeye hangi meslekler eklendi, kaç TL maaş alacaklar? Kritik tarih!

Emekli İkramiyeleri De Artıyor!

3600 ek gösterge sadece emekli aylıkları ve memur maaşlarına değil, aynı zamanda emekli olurken alınacak ikramiyelerin de artmasını sağlıyor. Örnek bir hesaplama yapıldığında 30 yıl görev yapan bir öğretmen için emekli olurken alacağı ikramiyeden, 3600 ek göstergenin yasalaşması ile 24 bin 600 TL daha yüksek ikramiye alabilecek.