İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu! İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz!
Bankalar nihayet harekete geçti! Gelen zamlar ardından makul kredi arayan vatandaşlar amacıyla 5.000 TL'ye kadar faizsiz olarak kredi verilecek. Daha yüksek miktarda kredi kullanmak isteyenler ise düşük faiz avantajlarından yararlanabilecekler. İster 5 bin liraya kadar tamamıyla faizsiz kredi kullanabilir dilerseniz de 10 bin TL amacıyla iki değişik bankadan %0,99 faiz oranları ile avantajlı ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. ING Bank ve Akbank ihtiyaç kredilerinde daha evvel görülmemiş oranları paylaştı! İşte en makul gereksinim kredileri
10.03.2022 08:48 - Son Güncelleme: 10.03.2022 08:48
ING Bank Faizsiz İhtiyaç Kredisi
Faizsiz 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler ING Bank'tan destek alabilecek. ING'ye Hoş Geldin Kampanyası ile 6 aya kadar vadelerle kullanılabilen 5.000 TL kredi için %0 faiz oranları belirlenmiştir.