Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak
Çalışan milyonlarca kişi emeklilikle ilgili sorulara yanıt arıyor. Nasıl emekli olabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? sorularının yanında son dönemde çıkan Kısa Çalışma Ödeneğinin emekliliğe etkisi de merak ediliyor.
Çalışanların emeklilik dönemiyle ilgili merak ettiği soruların başında son dönemde Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) emekliliğe etkisi geliyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan, KÇÖ'nün emekliliğe etkisini değerlendirdi.
ÖLEN SİGORTALININ ANNESİNE MAAŞ BAĞLANIR
Soru: Annem 1982 yılında ölen eşinden dul maaşı alıyor. Şu anda aldığı maaş 1800 TL. Geçen hafta annemin kızı vefat etti. Kızı kendisi çalışarak SGK'dan emekli oldu, çocuğu yok. Anneme ölen kızından maaş bağlanır mı? Gökay E.
Cevap: Vefat eden sigortalının anne ve babasına aylık bağlanabiliyor. Bunun için ölen sigortalının eş ve çocuklarından geriye artan hisse olması gerekir. Bir de anne-babanın gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması gerekir. Sizin durumunuzda ölen sigortalının hak sahibi bulunmuyor. Annenizin de geliri asgari ücretin altında. Bu şartlarda ölen kızından anneye maaş bağlanır.