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Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak

Çalışan milyonlarca kişi emeklilikle ilgili sorulara yanıt arıyor. Nasıl emekli olabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? sorularının yanında son dönemde çıkan Kısa Çalışma Ödeneğinin emekliliğe etkisi de merak ediliyor.

12.08.2020 09:34 - Son Güncelleme: 12.08.2020 09:34
Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak

Çalışanların emeklilik dönemiyle ilgili merak ettiği soruların başında son dönemde Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) emekliliğe etkisi geliyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan, KÇÖ'nün emekliliğe etkisini değerlendirdi.

ÖLEN SİGORTALININ ANNESİNE MAAŞ BAĞLANIR
Soru: Annem 1982 yılında ölen eşinden dul maaşı alıyor. Şu anda aldığı maaş 1800 TL. Geçen hafta annemin kızı vefat etti. Kızı kendisi çalışarak SGK'dan emekli oldu, çocuğu yok. Anneme ölen kızından maaş bağlanır mı? Gökay E.

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Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak

Cevap: Vefat eden sigortalının anne ve babasına aylık bağlanabiliyor. Bunun için ölen sigortalının eş ve çocuklarından geriye artan hisse olması gerekir. Bir de anne-babanın gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması gerekir. Sizin durumunuzda ölen sigortalının hak sahibi bulunmuyor. Annenizin de geliri asgari ücretin altında. Bu şartlarda ölen kızından anneye maaş bağlanır.

Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak

BU YILIN SONUNDA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 6.12.2020 tarihinde yaşım doluyor. Emeklilik dilekçemi Aralık 2020'de değil de 2021 Ocak'ta verirsem emekli aylığımda bir artış olur mu? Olursa bu fark bir aylık emeklilik aylığımdan feragat etmeme değer mi? Kamil B.

Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak

Cevap: Bu yılın sonuna kadar emekliliğinizi isteyecekseniz 2019 yılındaki gelişme hızına göre güncelleme katsayısı hesaplanarak maaşınız bağlanacak. Bunun üzerine emekli zamları eklenecek.

Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak

2021 Ocak ayında emekli olacaksanız hesaplamalar 2020 yılına göre yapılacak ve üzerine geçmiş altı aylık enflasyon oranı kadar artış eklenecek. Ancak bu fark emekli aylığından feragat edecek bir rakam olmayacaktır.

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