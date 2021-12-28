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Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından milyonlarca memur kendilerine yapılacak zam oranını merakla beklemeye başladı. Memur ve memur emeklisine enflasyon farkının yanı sıra ek zam yapılması da gündemde. Konuyla ilgili olarak Memur-Sen, Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memurlara yapılacak zam oranıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Peki 2022 memur zammı ne kadar olacak? Memurlara ek zam yapılacak mı? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

28.12.2021 17:50 - Son Güncelleme: 28.12.2021 17:50
Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin, en kısa zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

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Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Genel Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan, çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara SGK'nin yapacağı katkıyı önemsediklerini söyledi.

Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Yalçın, başta 3600 olmak üzere ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiğini bildirdi.

Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Sosyal güvenlik sisteminin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmasının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini hatırlattı.

Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telafi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın, "memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı" şeklindeki açıklamaları eleştirdi.

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