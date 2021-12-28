Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri

Yalçın, başta 3600 olmak üzere ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiğini bildirdi.