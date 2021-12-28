Memurlardan ek zam talebi! Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi son dakika zam gelişmeleri
Asgari ücret zammının belli olmasının ardından milyonlarca memur kendilerine yapılacak zam oranını merakla beklemeye başladı. Memur ve memur emeklisine enflasyon farkının yanı sıra ek zam yapılması da gündemde. Konuyla ilgili olarak Memur-Sen, Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memurlara yapılacak zam oranıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Peki 2022 memur zammı ne kadar olacak? Memurlara ek zam yapılacak mı? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...
28.12.2021 17:50
- Son Güncelleme: 28.12.2021 17:50
Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Genel Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan, çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara SGK'nin yapacağı katkıyı önemsediklerini söyledi.