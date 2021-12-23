Talepte bulunana 2 bin 500 TL iade! Kadın erkek yüz binlerce kişinin maaşına ilave para yatıyor! 5 yıl şartı var...

Bugünlerde ücretli çalışan kesime verilen vergi desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik de bir vergi kolaylığı sağlanmıştı. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre vb.) vergi kesilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Bu desteklerin Gelir Vergisi'nden istisna tutulması kararının yanı sıra son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı