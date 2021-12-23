Talepte bulunana 2 bin 500 TL iade! Kadın erkek yüz binlerce kişinin maaşına ilave para yatıyor! 5 yıl şartı var...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Bilindiği üzere ücretli çalışan kesime verilen vergi desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik de bir vergi kolaylığı sağlanmıştı. Vergi Usul Kanunu'nda değişim öngören vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna gore, tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kurumları tarafınca verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre vb.) vergi kesilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Bunların yanı sıra 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırıldı. Kişi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir sağlayacak bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. İşte tüm detaylar!
Talepte bulunana 2 bin 500 TL iade! Kadın erkek yüz binlerce kişinin maaşına ilave para yatıyor! 5 yıl şartı var... Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren karar açıklandı. 2 bin 500 lira para iadesi yapılmaya başlanacak. ParayI almak için son müracaat zamanı 31 Aralık 2021. Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016'ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle beraber ortalama 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Öte yandan üreticilere ödenecek desteklere ilişkin tebliğ yayınlandı.
Bugünlerde ücretli çalışan kesime verilen vergi desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik de bir vergi kolaylığı sağlanmıştı. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre vb.) vergi kesilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Bu desteklerin Gelir Vergisi'nden istisna tutulması kararının yanı sıra son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı
31 ARALIK SON
Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016'ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021.