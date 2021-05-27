Talepler tek tek sıralandı! 9 maddede yüzler gülecek! Emekliye intibak, seyyanen zam, avans...

Yılın ayında zamlı maaşları belli olan emekliler bu ayın ilk günlerinde zamlı bayram ikramiyelerini aldı. Kurban Bayramı öncesi milyonlar yine ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlamış olacak. Emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı emekli maaşları ise 5 Temmuz'da belli olacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini sunuyor. Vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 9 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli başlıktaki pek çok konu yer almaktadır.

27.05.2021 12:35 - Son Güncelleme: 27.05.2021 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





