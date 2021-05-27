Talepler tek tek sıralandı! 9 maddede yüzler gülecek! Emekliye intibak, seyyanen zam, avans...
Yılın ayında zamlı maaşları belli olan emekliler bu ayın ilk günlerinde zamlı bayram ikramiyelerini aldı. Kurban Bayramı öncesi milyonlar yine ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlamış olacak. Emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı emekli maaşları ise 5 Temmuz'da belli olacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini sunuyor. Vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 9 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli başlıktaki pek çok konu yer almaktadır.
Talepler tek tek sıralandı! 9 maddede yüzler gülecek! Emekliye intibak, seyyanen zam, avans emeklilerin gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yeni yılda zamlı ikramiyelerini ve maaşlarını alan milyonlar diğer yandan da Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 9 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Şimdi gözler yapılan açıklamalara çevrildi.