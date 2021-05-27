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10 bin TL'yi aştı 81 ilde de arttı! Bankada parası olanlar dikkat

Vatandaşın 2021 yılında yaptığı tasarruf geçtiğimiz yıla göre yükseliş gösterdi. Yılın ilk 3 ayında altın ve dövizde de yaşanan yükselişle birlikte tasarruf mevduatlarının toplamı 2 trilyon lirayı aştı. Türkiye'de yapılan tasarrufların yüzde 41,6'sı İstanbul'da toplandı. İstanbul en yakın rakibi Ankara'yı 4'e katladı.

27.05.2021 13:04 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:04
İlk 3 ayda 81 ilde arttı! Bankada parası olanlar dikkat

Türkiye'de tasarruf mevduatlarının değeri, ilk çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 2 trilyon 49,3 milyar liraya ulaştı.

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İlk 3 ayda 81 ilde arttı! Bankada parası olanlar dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk çeyrek sonu itibarıyla tasarruf mevduatları 2 trilyon 49 milyar 249 milyon 403 bin liraya yükseldi.

İlk 3 ayda 81 ilde arttı! Bankada parası olanlar dikkat

Bu rakam 2020'nin mart sonunda 1 trilyon 559 milyar 54 milyon 206 bin lira düzeyinde bulunurken, tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 31,4 oldu.

Tasarruf mevduatlarındaki bu artışta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide oluşan belirsizliklerin etkisiyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu.

İlk 3 ayda 81 ilde arttı! Bankada parası olanlar dikkat

TÜRKİYE'DEKİ TASARRUF MEVDUATLARININ YÜZDE 41,6'SI İSTANBUL'DA
Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 41,6'sının İstanbul'da biriktiği görüldü. 15,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, mart sonu itibarıyla tasarruf mevduatlarının karşılığı 852 milyar 935 milyon 621 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk 3 ayda 81 ilde arttı! Bankada parası olanlar dikkat

2020'nin ilk çeyreğinde 659 milyar 818 milyon 885 bin liralık tasarruf mevduatı toplanan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 29,3 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında 198 milyar 713 milyon 541 bin lirayla Ankara ikinci, 141 milyar 207 milyon 601 bin lirayla İzmir üçüncü sırada yer aldı. Böylece İstanbul'un toplanan tasarruf mevduatı açısından en yakın rakibi olan Ankara'yı 4'e katladığı görüldü.