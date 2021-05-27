10 bin TL'yi aştı 81 ilde de arttı! Bankada parası olanlar dikkat

Bu rakam 2020'nin mart sonunda 1 trilyon 559 milyar 54 milyon 206 bin lira düzeyinde bulunurken, tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 31,4 oldu.

Tasarruf mevduatlarındaki bu artışta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide oluşan belirsizliklerin etkisiyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu.