A101'de asla kaçırılmayacak avantajlar raflarda! A101 27 Mayıs aktüel kataloğuyla ne ararsanız var!

A101'e bu hafta gelen tüm ürünler dikkat çekecek türden. A101 27 Mayıs aktüel kataloğu detaylı ürün listesi her hafta marketlere gelecek olan ürünleri merak edenler tarafından sık sık araştırılıyor. Teknolojiden züccaciyeye, giyimden teknolojiye pek çok ürün yer alırken Xiaomi Wifi pro sinyal yakınlaştırıcı, Reeder P13 Blue max lite cep telefonu, GoSmart USB kablosu, Kiwi otomatik sıvı sabunluk dezenfektan dispenseri, Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, Arzum Tostina ızgara ve tost makinesi ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte o ürünlerin detaylı listesi...

27.05.2021 09:55 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





