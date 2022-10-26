1 Kasım 2022'de ödemeler başlıyor! Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM'den anında çekilecek!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensubu olan ve 3.500 TL üzerinde emekli maaşı alanları ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapıldı. Tutarlar maaş miktarınıza göre değişecek. Aylığı 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı aktarıldı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!