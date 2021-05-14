Evde ek iş olarak yapılabilecek karlı iş fikirleri! Günde 1-2 saat çalışarak 2000 TL kazanabilirsiniz!
Günde 1-2 saat çalışarak binlerce lira para kazanabilirsiniz. Konutta ek iş yaparak para kazanmak son senelerde yükselişe geçen bir çalışma alanıydı. Koronavirüs salgını sebebiyle de insanların alakası bu istikamete daha çok kaydı. Özellikle günlük işlerde çalışanlar veya çalıştıkları firmalar salgın sebebiyle kapatılan vatandaşlar evde ek iş yaparak bütçelerini denkleştirmeye ve yaşamlarını devam etmeye çalışıyorlar. Bunun için de konutta ek işlere müteveccih arzlar arkasıydı. Peki konutta hangi ek işler yapılır? Evde yapılabilecek ek işler arasında nikah şekeri paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi başta geliyor.
Paketleme işi her kadının rahatlıkla üstesinden gelebileceği bir iş. Bu iş sayesinde, evinizden günde 1-2 saat çalışarak, güzel bir ek gelir elde edebilirsiniz. Özellikle de pandemi nedeniyle evden dışarı çıkmanın riskinin arttığı bu dönemde evde ek gelir getirecek iş fikirleri rağbet görmeye başladı. Ev hanımlarına, işsizlere, ek iş arayanlara evde ek kazanç yolları neler, evde ek iş veren firmalar var mı, evde ek iş ilanları neler, evden çalışarak para kazanmak mümkün mü, evde ek iş paketleme, maske yapımı, mandal montajı, nikah şekeri ve bebek şekeri yapımı, sabun imalatı gibi iş fikirleri nasıl hayata geçirilir, evden para kazanılır mı?
Evde Mum Paketleme İşi
Mum çoğu düğünlerde, doğum günü parti kutlamalarında, ev süslemelerinde hemen hemen bütün özel günlerde kullanılan bir malzemedir. Evde ek işi yapılabilecek maliyeti en güzel işlerden biridir. Çünkü çoğu yerde bulunması amacı ile çok kullanılan bir malzemedir. Bayanlar için evdeki boş vakitlerini paraya çevirmenin tam zamanı diyebiliriz.
Mum paketleme işi kolay olduğu kadar zevkli bir iş haline de gelebilir. Rengarenk, kokulu, dekor mumları ve daha birçok çeşit ile insanların göz zevkini canlandırabilir. Bu işi yapan firmalar hem iş yerinde vakit kazanmak hem de çalışanların sigorta+yol+yemek masrafından kurtulmak için günümüzde evlere iş vererek iş yükünü ve maliyeti biraz daha azaltmaya çalışıyorlardır. Evde mum paketleme için bu işi yapan firmalarla anlaşmanız sizin için daha iyi olacaktır.