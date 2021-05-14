Evde ek iş olarak yapılabilecek karlı iş fikirleri! Günde 1-2 saat çalışarak 2000 TL kazanabilirsiniz!

Mum paketleme işi kolay olduğu kadar zevkli bir iş haline de gelebilir. Rengarenk, kokulu, dekor mumları ve daha birçok çeşit ile insanların göz zevkini canlandırabilir. Bu işi yapan firmalar hem iş yerinde vakit kazanmak hem de çalışanların sigorta+yol+yemek masrafından kurtulmak için günümüzde evlere iş vererek iş yükünü ve maliyeti biraz daha azaltmaya çalışıyorlardır. Evde mum paketleme için bu işi yapan firmalarla anlaşmanız sizin için daha iyi olacaktır.