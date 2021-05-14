Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!
Pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021'in başlarında en düşük seviyeyi görmüştü. Bu dönemde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcısının "Altın daha da yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" sorularını araştırmaya yöneltti. Uzman isim altın fiyatları ile ilgili flaş tahminde bulundu. İşte detaylar...
14.05.2021 09:42
- Son Güncelleme: 14.05.2021 09:42
Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.