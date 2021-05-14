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Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!

Pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021'in başlarında en düşük seviyeyi görmüştü. Bu dönemde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcısının "Altın daha da yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" sorularını araştırmaya yöneltti. Uzman isim altın fiyatları ile ilgili flaş tahminde bulundu. İşte detaylar...

14.05.2021 09:42 - Son Güncelleme: 14.05.2021 09:42
Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!

Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni güne 499 lira seviyesinde başladı.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.826 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!

Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!

Bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL'de yükseliş eğilimi devam ediyor.

Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!

ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan küresel güçlenme yerini yatay seyre bırakırken, dolar/TL 8,51 seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları kritik sınırda! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden flaş tahmin!

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 8,51 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL ise 10,30 seviyesine kadar yükseldi.