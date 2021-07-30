İlk kez sadece BİM'de sürprizi! BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla içecek ürünlerinde muhteşem skala!
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak yeni fırsatlar firmanın internet sitesinde duyuruldu. BİM'de gelecek hafta İnci Siyah Zeytin 201-230 Mega Kalibre, Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri, Aytaç Hindi Baton Salam, Bahçıvan Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Yemeli Sepet Peyniri, Superfresh Dondurulmuş Patates Kroket, Ekmecik Dondurulmuş Mini Baget Ekmek, Teatone Karpuz ve Çilek Aromalı Buzlu Çay, Ma Sante Dondurulmuş Karışık Meyveli Dondurma Pasta, Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri, Efor Platinum Siyah Çay, Aldiva Fıstık Kreması Dolgulu Gofret ve Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar ürünleri var.
30.07.2021 17:27
- Son Güncelleme: 30.07.2021 17:27
İlk kez sadece BİM'de sürprizi dikkat çekecek. BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi belli oldu. İçecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Ruffles Sade Patates Cipsi, Haribo Starmix Yumuşak Şeker, Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar, Bursa Pazarı Körüklü Pipet ürünleri ön planda yer aldı. Ayrıca Iced Stawberry White Mocha Obsesso Soğuk Kahve çilek ve vanilya seçenekleriyle ilk kez BİM şubelerinde olacak. İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünleri