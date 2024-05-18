5400-2100-3600 gün primle hesap A'dan Z'ye çıkarıldı! SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu

Son yıllarda emeklilik çalışanların öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Yapılan son düzenlemeler ve sunulan yeni imkanlar, erken emeklilik hayalini milyonlarca insan için daha ulaşılabilir kılıyor. İşte emeklilik sisteminde yapılan yenilikler ve çalışanlara sağlanan esneklikler!

3

Üç çocuğa kadar yapılacak olan bu borçlanma ile anneler, yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlayabiliyor ve böylece emekliliklerine 6 yıl daha erken kavuşabiliyorlar.