5400-2100-3600 gün primle hesap A'dan Z'ye çıkarıldı! SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu

Çalışanların emeklilik hakkını elde etmek için belirli yıl ve prim ödeme şartlarını karşılama zorunluluğu, emeklilik sistemindeki esneklik ve erken emeklilik seçeneklerine kapı aralıyor. Geleneksel yaklaşımların aksine, sadece belirli bir yaşa ulaşmak değil, aynı zamanda sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi faktörler de emeklilik hakkını belirliyor.
Son yıllarda emeklilik çalışanların öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Yapılan son düzenlemeler ve sunulan yeni imkanlar, erken emeklilik hayalini milyonlarca insan için daha ulaşılabilir kılıyor. İşte emeklilik sisteminde yapılan yenilikler ve çalışanlara sağlanan esneklikler!
1. Çocuk Avantajı
Annelere, çocukları üzerinden 2160 gün (6 yıl) borçlanma fırsatı sunuluyor.
Üç çocuğa kadar yapılacak olan bu borçlanma ile anneler, yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlayabiliyor ve böylece emekliliklerine 6 yıl daha erken kavuşabiliyorlar.