"TalentforBIZ" fuarının yeni rotası Londra! Türk ve yabancı gençlerden Turkuvaz Medya Grubu’na büyük ilgi
Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'TalentforBIZ' rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Bugün düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya geldi. Türk ve yabancı gençler Turkuvaz Medya Grubu'na büyük ilgi gösterdi. Genç yeteneklere staj ve istihdam olanakları tanıtılan etkinlikte Türk ve yabancı gençler kariyer etkinliklerinde gelecek planlarını kurmak için fırsat elde etmiş oldu.
Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'TalentforBIZ' rotasını bu kez ingiltere'de yoğun ilgi gördü.
İngiltere'nin başkenti Londra'da önde gelen iş dünyası topluluklarından Direktörler Enstitüsü'nde (IoD) 21 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya geldi.
Türkiye'nin dünyada isim yapan kurum, kuruluş ve şirketleri de iş ve staj başvurularıyla insan kaynağı portföyünü genişletmeyi planlıyor.
"TalentforBIZ" bu yıl İngiltere dışında, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Endonezya ve Malezya'da da düzenlenecek.
Etkinlik boyunca atölye, örnek olay çalışmaları, iş, staj mülakatları ve söyleşiler yapıldı.
İngiltere'de yaşayan gençler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin platformu 'Yetenek Kapısı' üzerinden kayıtlarını, iş-staj mülakatları ve özel etkinlik başvurularını gerçekleştirdi.
Londra'daki etkinliğe TRT, Anadolu Ajansı, Turkuvaz Medya Grubu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok kurumundan temsilciler katıldı.