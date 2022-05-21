"TalentforBIZ" fuarının yeni rotası Londra! Türk ve yabancı gençlerden Turkuvaz Medya Grubu’na büyük ilgi

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'TalentforBIZ' rotasını bu kez ingiltere'de yoğun ilgi gördü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da önde gelen iş dünyası topluluklarından Direktörler Enstitüsü'nde (IoD) 21 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya geldi.