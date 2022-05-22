Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor! Başvuru tarihi daralıyor!
KOSGEB, bünyesine yeni personel alınacak olan işletmelere, 100 bin TL'ye kadar personel maaşı desteği vereceğini bildirdi. Kurum, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm işverenlere nitelikli eleman desteğinde bulunacağını bildirdi.
22.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:32
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesi, asgari ücretin zamlanması, hammadde fiyatlarının rekor seviyeleri görmesi ve daha pek çok değişken çerçevesinde artan işveren giderleri, KOSGEB'i harekete geçirdi.
KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?
Ülke sınırları içerisinde yaşayan girişimciler ve diğer vatandaşlar için geliştirdiği projeler ve sağladığı nakit hizmetler sayesinde istihdamın arttırılmasını sağlayan kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, yeni dönemde de toplum yararına hizmetler sunmaya devam ediyor.
KOSGEB'in resmi internet sayfasında "Nitelikli Eleman Desteği" ismi ile duyurulmuş olan yeni projesinin, lisans mezunu personel çalıştıran işletmeleri kapsadığı bilgisi kaydedildi.