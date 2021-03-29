Talebe yetişemiyor Kilosu 50.000 TL olarak satılıyor! Emekli olup bu işe girdi! Paraya para demiyor!

Saray Sofralarının Mücevher Baharatı Safran

Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safranın ana vatanı Güneybatı Asya'dır. İran, İtalya, Fransa ve İspanya'da da yetiştirilen safran özellikle kimya ve ilaç sanayinde kullanılır. Kendine özgü safran rengi ve keskin kokusundan dolayı kumaş boyası ve parfüm üretiminde de yer alır. Sıra dışı bir aromaya sahip olan bitki özellikle Arap mutfağında yaygındır. Anadolu'da genel olarak ilaç olarak kullanılan safran günümüzde Hint, İran, Avrupa, Fas ve Orta Asya yemeklerinde favori bir baharattır.