BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜN OLUYOR | Küçük esnaf için 5 yıl daha az prim ödeme imkanı! SSK ile şartlar eşitleniyor

TBMM'nin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen SSK_Bağkur prim eşitlemesi düzenlemesi ile Bağ-Kur'da 9 bin gün olan şart 7.200 güne düşecek.

İlk etapta 1 milyon küçük esnaf için yapılacak düzenleme 5 yıl erken emeklilik imkanı da sağlayacak.

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Eğer kapsam geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesini de kapsarsa EYT'li Bağ- Kur'lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek Ancak ilk etapta 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.