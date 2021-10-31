Taksitler 1.179 TL'den başlıyor! %12 peşinatla daire sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den 264 konut müjdesi için son viraj!

TOKİ'den gelen son açıklamada, uygun fiyatlı taksitle konut satışı duyurusu yapıldı. Uygun taksitlerle daire satışı yapılıyor. Daire arayanlar için ev sahibi olmanın tam zamanı geldi. Her ay yüzlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ Ekim ayı sonlarına doğru açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemiyle satışa çıkarılan daireleri resmi internet sitesinde duyurdu. Taksit ödemelerinin dikkat çektiği projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle başvuru şartları ve konut satışlarının hangi illerde yapıldığı merak konusu oluyor. Satışı yapılan dairelere dair bilgileri kapsamlı bir şekilde ekledik.