EYT çıkıyor mu? Çıkarsa ne olacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çok konuşulan 5 formül...
Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar adını veren sigortalılar bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen ve bu konuda mali ve idari boyutuyla ilgili çalışmalar yapılan EYT konusunda Çalışma Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bir çalışma yapacak. Bu konuda birçok formül üzerinde duruluyor. İşte genç yaşta emekli olmak isteyenler için 5 formül...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.
SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine kadın ise 20 erkek ise 25 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Özellikle 1990'lı yıllarda ortaya çıkan popülist politikalarla 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve ozaman ki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her yıl açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum haline getirilmişti.
SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi.