31 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıf, Akbank kredi faiz oranları! Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz! Kredi faizinde neşenizi bulduracak gelişme!

Bu haftanın ilk gününde kamu bankalarından gelen faiz indirimi müjdesi vatandaşı sevindirdi. Üç kamu bankası tarafından aktarılan son bilgiye göre, konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacak. Gelen bu müjdeli haberin sonrasında ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden takip ediyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise yeni ayla birlikte belli olacak.