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Haberler Ekonomi 32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

Bankalar vadeli mevduat hesaplarında en yüksek oranları sunmaya devam ediyor. Aylık getirisi asgari ücrete varan mevduat faiz oranları hedefiyle bankalarda paranızı tutmanız yetiyor. 2022 yılında en yüksek vadeli mevduat hesaplarının faiz oranları yüzde 20'leri aşmasının ardından aylık getirilerinde de cazip oranlar görülmeye başladı. Son dönemde fazlası bankanın mevduat hesaplarında faizleri düşürmeye başlamaları ise ilgi çekti. TL birikimi olanları ihya edecek 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu! İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları

takvim.com.tr
22.03.2022 08:52 - Son Güncelleme: 22.03.2022 08:52
32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

32 günlük vadeli mevduat hesabı olanlar mevduatları büyüdükçe aylık elde ettikleri net kazanç oranları da artmaya devam ediyor. Bankalarda parası durduğu prosese kazanç elde etmek isteyenlere cazip fırsatlar gerçekleştiren çoğu özel bankadan en yüksek teklifler geldi. 2022 Mart ayı itibariyle yüksek hoş geldin faizinden yararlanan vatandaşlar 32 günde 4.268,49 TL net kazanç elde edebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

👉Bu Hesapların Aylık Getirisi 4 bin Liranın Üzerinde!

Bankacılık sektörünün öne çıkan üç özel bankası Alternatif Bank, Burgan Bank ve Fibabanka, vadeli mevduat faiz oranları ile ilgi çekiyor.

32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

Şu an amacıyla en yüksek faiz civarlarına sahip Alternatif Bank VOV Hesap, %20,5 faiz seviyesi ile 32 günlük vadede bir asgari ücretten daha çok net kazanç sunuyor.

32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

Mevduat tutarına göre değişmekle eş güdümlü başka iki bankadan da 4 bin liranın üstünde aylık getiri elde etmek olası duruma geldi. Yüksek oranlardan yararlanmak amacıyla anında dijital kanallar üstünden hesap açtırabilirsiniz.

32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 4.268,49 TL net kazanç...

👉250.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük vadede en yüksek net kazancı sunan bankalar ve faiz getirirleri:

  • 👉Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | Net Kazanç: 4.268,49 TL
  • 👉Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %20,25 | Net Kazanç: 4.216,44 TL
  • 👉Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %20 | Net Kazanç: 4.164,38 TL

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