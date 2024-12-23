Piyasalardaki faiz oranlarının yüksek olması ve bankaların kredi onaylama konusundaki katı tutumu, ev almak isteyenlerin önünü kesiyordu.
TEB, Akbank ve ING Bank tarafından açıklanan yeni kampanyalar, hem faiz oranlarında düşüle gitmeyi hem de daha esnek şartlarla kredi kullanımını mümkün kılmayı hedefliyor.
Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 71.093 TL
Ödeme Planı: CEPTETEB'in sunduğu kampanya, piyasanın yüksek faiz oranlarına rağmen daha uygun şartlar sunmayı hedefliyor.
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 69.751 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.769.751 TL
Ayrıcalıklar: ING Bank'ın özel tasarruf planları ve şeffaf ödeme sistemi, özellikle ilk evini alacaklar için cazip bir seçenek.
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 67.068 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.767.068 TL
Esneklik: Akbank'ın sunduğu kampanya, düşük faiz oranları ve esnek ödeme planıyla dikkat çekiyor.
Ekonomistler, konut kredisi kullanmadan önce detaylı bir karşılaştırma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Faiz oranları, toplam geri ödeme tutarları ve kredi şartları, uzun vadeli bir taahhüt altına girerken dikkatlice incelenmeli.
Ayrıca kredi geri ödeme kapasitenize uygun şekilde hareket etmeniz ve gerekli durumlarda bir finansal danışmandan destek almanız öneriliyor.
Bu kampanyalar, ev sahibi olma yolunda önemli birer fırsat sunuyor. Ancak, hangi kredinin sizin için daha uygun olduğunu belirlemek adına tüm detayları dikkatlice inceleyin.
Gerektiğinde, bankaların resmi web sitelerini ziyaret ederek veya şubelerle iletişime geçerek uzman yardımı alabilirsiniz.