SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank'tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Konut kredisi şartlarının zorlaşması, ev sahibi olma hayali kuranlar için ciddi bir engel haline geldi. Ev fiyatlarının artışı, birikim yapmayı zorlaştırırken, uygun şartlarda kredi bulmak da neredeyse imkansız hale geldi. Fakat TEB, Akbank ve ING Bank tarafından yapılan yeni düzenlemelerle, konut kredisi çekmek isteyenlere önemli bir nefes alma fırsatı sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 09:27
Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Piyasalardaki faiz oranlarının yüksek olması ve bankaların kredi onaylama konusundaki katı tutumu, ev almak isteyenlerin önünü kesiyordu.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

TEB, Akbank ve ING Bank tarafından açıklanan yeni kampanyalar, hem faiz oranlarında düşüle gitmeyi hem de daha esnek şartlarla kredi kullanımını mümkün kılmayı hedefliyor.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Kredi Kampanyaları ve Detayları

CEPTETEB Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %53,00

  • Net Getiri: 71.093 TL

  • Ödeme Planı: CEPTETEB'in sunduğu kampanya, piyasanın yüksek faiz oranlarına rağmen daha uygun şartlar sunmayı hedefliyor.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

ING Bank Turuncu Hesap Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %52,00

  • Net Getiri: 69.751 TL

  • Vade Sonu Toplam Tutar: 1.769.751 TL

  • Ayrıcalıklar: ING Bank'ın özel tasarruf planları ve şeffaf ödeme sistemi, özellikle ilk evini alacaklar için cazip bir seçenek.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Akbank Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %50,00

  • Net Getiri: 67.068 TL

  • Vade Sonu Toplam Tutar: 1.767.068 TL

  • Esneklik: Akbank'ın sunduğu kampanya, düşük faiz oranları ve esnek ödeme planıyla dikkat çekiyor.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Uzmanlardan Tavsiyeler

Ekonomistler, konut kredisi kullanmadan önce detaylı bir karşılaştırma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Faiz oranları, toplam geri ödeme tutarları ve kredi şartları, uzun vadeli bir taahhüt altına girerken dikkatlice incelenmeli.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Ayrıca kredi geri ödeme kapasitenize uygun şekilde hareket etmeniz ve gerekli durumlarda bir finansal danışmandan destek almanız öneriliyor.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Kredi Seçeneklerini Değerlendirin

Bu kampanyalar, ev sahibi olma yolunda önemli birer fırsat sunuyor. Ancak, hangi kredinin sizin için daha uygun olduğunu belirlemek adına tüm detayları dikkatlice inceleyin.

Taksit hesaplaması yenilendi! TEB, Akbank ve ING Bank’tan 1.7 milyon TL konut kredisi!

Gerektiğinde, bankaların resmi web sitelerini ziyaret ederek veya şubelerle iletişime geçerek uzman yardımı alabilirsiniz.