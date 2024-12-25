Ziraat Bankası kredi kampanyası başlattı; 4.350 TL taksitle 750.000 TL kredi veriyor

Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanıcılarına konut, zorunlu deprem sigortası ve hayat sigortası gibi sigorta ürünleri sunarak, kredi kullananların güvenliğini sağlıyor.

750.000 TL Kredi İçin Ödeme Planı Kampanyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de, ödeme planının daha uygun hale getirilmesidir. Örneğin, 5 kişi bir araya gelerek 120 ay vadeli 750.000 TL tutarında konut kredisi kullandığında, normalde 21.724,55 TL olan aylık ödeme, paylaşılarak 4350 TL'ye kadar düşürülebiliyor.

Bu şekilde, hem kredi onayı almak hem de ödemeleri yapmak çok daha kolay hale geliyor. Yani, tek başına büyük bir ödeme yükü altına girmeden, herkesin katkıda bulunduğu bir sistemle konut kredisi kullanmak mümkün.