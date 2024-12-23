FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Milyonlarca memur ve emekli Ocak 2025 maaş artışları için nefesini tuttu. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte zam oranlarına yönelik hesaplamalar şekillenmeye başladı. Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen yeni veriler zam tahminlerini güncelledi. Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, 2024 yılının ikinci yarısında Tükeçi Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 16,47 olacak.
EMEKLİ ZAMMI %16,47; MEMUR ZAMMI %12,23 OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,47 oranında bir zam yansıyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan artışlarla birlikte enflasyon farkı alacak.
Bu farkın yüzde 5,88 olarak hesaplanmasıyla memurlar ve memur emeklilerinin maaşları toplamda yüzde 12,23 oranında artacak.
Yeni Maaşlar Belirleniyor
Ocak ayı itibariyle memur ve emekli maaşlarında gerçekleşecek artışlarla birlikte yeni maaş tablosu da şekilleniyor. Aşağıdaki tablo zam oranlarının kesinleşmesi durumunda ortaya çıkacak yeni maaşları gösteriyor.
Taban Aylıklar Tablosu
|Mevcut
|Yeni
|Memur
|39.205,71 TL
|Memur Emeklisi
|17.588,10 TL
|SSK ve Bağ-Kur
|12.500 TL
Refah Payı ve Eşitlik Beklentileri Gündemde
Ekonomistlerin tahminlerine göre enflasyon artışları hemen hemen kesinleştirken emekliler ve memurlar için iki farklı beklenti de gündeme geldi.
Enflasyon Artışlarında Eşitlik:
Memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirlenirken bu oranın SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi bekleniyor.
Ek Refah Payı:
Eşitlik sağlandıktan sonra tüm emeklilere ek bir refah payı verilmesi önerisi masada. Bu durumda, zam oranlarının yüzde 20 seviyelerine çıkması mümkün olabilecek.
2024 Temmuz ayında 12.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, Ocak ayı zammıyla birlikte 14.500 TL'ye yükselebilir.
Ancak ek refah payı önerisinin kabul edilmesi halinde bu rakamın 15.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
Tahminlerin Detayları
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonucunda ortaya çıkan oranlar şu şekilde:
2024 Yıl Sonu Enflasyonu: % 45,28
Temmuz-Aralık Enflasyonu: % 16,47
SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: % 16,47
Memur ve Memur Emeklisi TÜFE Farkı: % 5,88
Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: % 12,23
Gözler Aralık Enflasyonunda
Tüm bu tahminlerin kesinleşmesi ve maaşlara uygulanacak artışların netleşmesi için Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
Memur ve emekliler Ocak ayında artışların maaşlarına yansımasıyla rahat bir nefes almayı umut ediyor.