FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Refah Payı ve Eşitlik Beklentileri Gündemde

Ekonomistlerin tahminlerine göre enflasyon artışları hemen hemen kesinleştirken emekliler ve memurlar için iki farklı beklenti de gündeme geldi.

Enflasyon Artışlarında Eşitlik:

Memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirlenirken bu oranın SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi bekleniyor.

Ek Refah Payı:

Eşitlik sağlandıktan sonra tüm emeklilere ek bir refah payı verilmesi önerisi masada. Bu durumda, zam oranlarının yüzde 20 seviyelerine çıkması mümkün olabilecek.

2024 Temmuz ayında 12.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, Ocak ayı zammıyla birlikte 14.500 TL'ye yükselebilir.