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FARK 5.88'E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

2025 Ocak ayı yaklaştıkça milyonlarca memur ve emekli yeni maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son değerlendirmeler ve ekonomistlerin tahminleri yeni yılda maaş artışlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. İşte 2025 yılı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 06:42 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 06:42
FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Milyonlarca memur ve emekli Ocak 2025 maaş artışları için nefesini tuttu. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte zam oranlarına yönelik hesaplamalar şekillenmeye başladı. Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen yeni veriler zam tahminlerini güncelledi. Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, 2024 yılının ikinci yarısında Tükeçi Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 16,47 olacak.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

EMEKLİ ZAMMI %16,47; MEMUR ZAMMI %12,23 OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,47 oranında bir zam yansıyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan artışlarla birlikte enflasyon farkı alacak.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Bu farkın yüzde 5,88 olarak hesaplanmasıyla memurlar ve memur emeklilerinin maaşları toplamda yüzde 12,23 oranında artacak.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Yeni Maaşlar Belirleniyor
Ocak ayı itibariyle memur ve emekli maaşlarında gerçekleşecek artışlarla birlikte yeni maaş tablosu da şekilleniyor. Aşağıdaki tablo zam oranlarının kesinleşmesi durumunda ortaya çıkacak yeni maaşları gösteriyor.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Taban Aylıklar Tablosu

MevcutYeni
Memur39.205,71 TL
Memur Emeklisi17.588,10 TL
SSK ve Bağ-Kur12.500 TL
FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Refah Payı ve Eşitlik Beklentileri Gündemde
Ekonomistlerin tahminlerine göre enflasyon artışları hemen hemen kesinleştirken emekliler ve memurlar için iki farklı beklenti de gündeme geldi.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Enflasyon Artışlarında Eşitlik:
Memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirlenirken bu oranın SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi bekleniyor.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Ek Refah Payı:
Eşitlik sağlandıktan sonra tüm emeklilere ek bir refah payı verilmesi önerisi masada. Bu durumda, zam oranlarının yüzde 20 seviyelerine çıkması mümkün olabilecek.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

2024 Temmuz ayında 12.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, Ocak ayı zammıyla birlikte 14.500 TL'ye yükselebilir.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Ancak ek refah payı önerisinin kabul edilmesi halinde bu rakamın 15.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Tahminlerin Detayları
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonucunda ortaya çıkan oranlar şu şekilde:

2024 Yıl Sonu Enflasyonu: % 45,28

Temmuz-Aralık Enflasyonu: % 16,47

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: % 16,47

Memur ve Memur Emeklisi TÜFE Farkı: % 5,88

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: % 12,23

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Gözler Aralık Enflasyonunda
Tüm bu tahminlerin kesinleşmesi ve maaşlara uygulanacak artışların netleşmesi için Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

FARK 5.88’E ÇIKTI! Emekli zammı %16,47; Memur zammı %12,23 olacak! En düşük maaşlar için kritik data geldi

Memur ve emekliler Ocak ayında artışların maaşlarına yansımasıyla rahat bir nefes almayı umut ediyor.