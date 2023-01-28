Takdir teşekkür alana karne hediyesi! Öğrencilere 5.104 TL para ödülü! Başarı Teşvik Programı BAŞVURU FORMU! İlkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Takdir teşekkür alanlar yaşadı! Karnesinde başarı gösteren tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Başarı Teşvik Programı ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ödüllendirilecek. Bu öğrencilere 5.104 TL, 8.500 TL, ve asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başarı Teşvik Programı kapsamında başarılı öğrencilere ödül ve karne hediyesi olarak nakit ödeme yapılacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Yeni açıklama geldi! Bakan Yanık tüm bilgileri aktardı. İşte Başarı Teşvik Programına dair bilgiler...