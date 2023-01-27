Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Kamuya olan borçları yapılandıran, bazı borçların da üzerini çizen yasa tasarısı Meclis'e geldi. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen düzenleme ile vatandaşlar borçlarından kolayca kurtulacak. İşte borçtan kurtulmak için izlenecek yol haritası...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.01.2023 22:34 - Son Güncelleme: 27.01.2023 22:37
Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Vatandaşların vergi, prim, ceza gibi kamuya olan tüm borçlarına yapılandırma imkanı sunan paket Meclis'e sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Bazı borçların tamamını silen, bazıları için de ödenecek tutarı önemli ölçüde düşüren düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülerek yasalaşması planlanıyor.

Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Düzenlemeyle araç muayenesini geciktirenlere ya da Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara da önemli imkan sunuluyor.

Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

İşte 10 soruda borçtan kurtulma rehberi...

Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Hangi alacaklar kapsamda?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

SON DAKİKA