Borçtan kurtulma rehberi! Hangi borçların üstü çiziliyor? Başvuru, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...
Kamuya olan borçları yapılandıran, bazı borçların da üzerini çizen yasa tasarısı Meclis'e geldi. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen düzenleme ile vatandaşlar borçlarından kolayca kurtulacak. İşte borçtan kurtulmak için izlenecek yol haritası...
27.01.2023 22:34 - Son Güncelleme: 27.01.2023 22:37
Vatandaşların vergi, prim, ceza gibi kamuya olan tüm borçlarına yapılandırma imkanı sunan paket Meclis'e sevk edildi.
Bazı borçların tamamını silen, bazıları için de ödenecek tutarı önemli ölçüde düşüren düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülerek yasalaşması planlanıyor.