Tahmin şu an %7.66! Önümüzdeki ay çifte kazançla cepler dolacak! Emekliye en erken...

Tahmin şu an %7.66! Önümüzdeki ay çifte kazançla cepler dolacak. 5 Temmuz Pazartesi günü milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılıyor. Temmuz ayında hem ikramiye hem de zamlı maaşlarla ek gelir elde edecek gelişmeler yapılacak olan zam miktarına odaklandı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekliler yeni kazançlar için ise Ağustos'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Tahminlere göre zam tutarı tahmini netleşiyor. TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.